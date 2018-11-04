Голая женщина прервала футбольный матч

@ultrassnl / Twitter

Матч второго дивизиона чемпионата Нидерландов по футболу между клубами «Рингсбургс Бойс» и «Амстердам» был остановлен из-за появившейся на поле обнаженной женщины. Видео появилось в Twitter-аккаунте Ultrassnl.

Болельщица пробежала через все поле с флагом в руках и пыталась прикоснуться к футболистам, попадавшимся ей на пути. Женщину никто не остановил, и она самостоятельно покинула стадион.

Матч завершился победой «Амстердама» со счетом 6:2.

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