Тренер норвежского футбольного клуба дал установку голым

Главный тренер норвежского футбольного клуба «Волеренга» Ронни Дейла дал установку на матч национального чемпионата против «Бранна» в голом виде. Об этом сообщает Stuff.co.nz.

Специалист объяснил свой поступок необходимостью мотивировать игроков. «Многие уже видели меня обнаженным. Мы должны были повеселиться со всей серьезностью. Не знаю, было ли это красиво, но результат дало», — сказал он.

Встреча «Волеренги» и «Бранна» завершилась победой команды Дейлы со счетом 2:1. В этой встрече подопечные 42-летнего специалиста прервали серию из трех поражений подряд в национальном первенстве. После 24 туров «Волеренга» занимает 10-е место в таблице норвежской элитной лиги.

В 2009 году Дейла, тогда возглавлявший «Стремсгодсет», в одних трусах отпраздновал сохранение своей командой места в высшей лиге.