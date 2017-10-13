Автобус с украинцами свалился в кювет по дороге на молодежный ЧМ по самбо

Автобус со сборной Украины по самбо свалился в кювет по дороге на молодежный чемпионат мира в Нови-Сад (Сербия). Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал тренер команды.

«Мы съехали с мокрой дороги и на бок завалились. Это произошло еще в Закарпатье. Если бы это случилось на следующем повороте, то улетели бы в 18-метровую яму. Все бы погибли. А так — отделались легким испугом. Две девушки отправились в больницу с переломами, а остальные — поехали в Сербию за медалями», — сообщил тренер.

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В автобусе в момент аварии находилось 40 спортсменов и тренерский штаб.

Молодежный чемпионат мира по самбо пройдет с 13 по 15 октября. По информации пресс-службы Международной федерации самбо (FIAS), церемония открытия начнется в 17:00 по московскому времени.