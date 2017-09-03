Обнаженная девушка выбежала на поле перед матчем Украина — Турция

Обнаженная активистка организации Femen выбежала на футбольное поле перед матчем седьмого тура отборочного этапа чемпионата мира-2018 между командами Украины и Турции. Об этом сообщает портал Xsport.ua.

У девушки на груди было написано «Erdogan Killer» («Эрдоган — убиийца», речь идет о президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане). Она появилась на поле в тот момент, когда команды позировали для телекамер перед стартовым свистком. Ее увели с поля стюарды.

Встреча между сборными Украины и Турции прошла в субботу, 2 сентября, и завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Андрея Шевченко. Оба мяча в первом тайме забил Андрей Ярмоленко, 28 августа перешедший в дортмундскую «Боруссию» из киевского «Динамо».

Femen — женское общественное движение, регулярно проводящее эпатажные акции. Чаще всего полуголые активистки с написанными на теле лозунгами появляются перед теле- и фотокамерами во время общественных мероприятий. Существует с 2008 года.