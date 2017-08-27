Киевское «Динамо» отказалось ехать в Мариуполь на матч чемпионата Украины

Киевский футбольный клуб «Динамо» не приехал в Мариуполь на матч с одноименной командой в рамках седьмого тура чемпионата Украины. Об этом сообщается на сайте «Мариуполя».

Встреча была запланирована на воскресенье, 27 августа. Игра должна была пройти на стадионе «Ильичевец».

«"Динамо" не только не прибыло на игру но и всеми силами пытается дискредитировать наш клуб. "Мариуполь" согласно требованиям регламента украинской премьер-лиги отправил в дирекцию турнира все необходимые официальные документы по поводу неявки динамовцев», — говорится в заявлении.

В середине августа «Динамо» обратилось в Федерацию футбола Украины (ФФУ) с просьбой перенести матч против «Мариуполя» в другой город из соображений безопасности. ФФУ отказалась менять место проведения игры. В воскресенье, 27 августа, на сайте киевлян появилось открытое письмо, в котором от федерации требуют назначить новые дату и место проведения игры.

14 августа болельщики львовского футбольного клуба «Карпаты» подрались со стюардами, работающими «Ильичевца».