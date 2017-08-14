Стюарды мариупольского стадиона помешали фанатам из Львова сжечь российский флаг

Болельщики львовского футбольного клуба «Карпаты» подрались со стюардами мариупольского стадиона «Ильичевец» во время выездной встречи чемпионата Украины против «Мариуполя». Видео инцидента разместил на YouTube пользователь Олег Хрусталь.

«Драка произошла из-за того, что стюарды мешали поджечь трофейный российский флаг», — объясняется причина конфликта на странице «Ультрас Украины» в Facebook. После непродолжительного столкновения, конфликт был локализован.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.