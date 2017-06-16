Сборная России победила Украину на чемпионате Европы по фехтованию

Мужская сборная России по фехтованию на шпагах победила на чемпионате Европы, который проходит в Тбилиси. Об этом в пятницу, 16 июня, сообщает ТАСС.

В финале соревнований отечественные спортсмены оказались сильнее команды Украины — 33:32. В составе сборной России выступили Никита Глазков, Сергей Ходос, Павел Сухов и Сергей Бида.

Бронзовые медали завоевала команда Чехии, которая победила немцев со счетом 23:22.

Эта золотая медаль стала для россиян второй на турнире. Первую награду высшей пробы завоевала шпажистка Виолетта Колобова, которая 15 июня победила немку Александру Ндоло. Также в активе сборной России четыре серебра и одна бронза.

Чемпионат Европы по фехтованию проходит в Тбилиси с 12 по 17 июня.