Отказавшееся ехать в Мариуполь киевское «Динамо» накажут техническим поражением

Киевское «Динамо» накажут техническим поражением за отказ ехать на матч чемпионата страны в Мариуполь. Об этом сообщил президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко, его слова приводит Tribuna.com.

«Все должно быть по закону, он един для всех. Не хотелось, чтобы эти решения были техническими, все должно решаться на поле. Но закон есть закон, перед ним все равны. Каст избранных у нас не будет. КДК примет решение. По всем канонам это техническое поражение», — заявил Павелко.

Встреча «Динамо» и «Мариуполя» была запланирована на воскресенье, 27 августа. Игра должна была пройти на стадионе «Ильичевец». Киевляне обратились в ФФУ с просьбой перенести матч из Мариуполя по соображениям безопасности еще в начале августа. В организации делать это отказались. В ответ на это столичный клуб не прибыл на игру.

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Украины с 16 очками, уступая лидирующему «Шахтеру» два очка. «Мариуполь» с 8 очками располагается на шестой позиции.