Защищающие российское небо истребители застряли в гражданском аэропорту

В Коми четыре истребителя-перехватчика МиГ-31 пятый день не могут вылететь из аэропорта города Усинска. Об этом во вторник, 20 ноября, сообщает «Интерфакс».

Летчики ждут дозаправки, чтобы продолжить путь. «Самолеты покинут аэродром после проведения необходимого техобслуживания. Стоит отметить, что наш аэропорт впервые принял подобный тип воздушных судов», — пояснил источник в аэропорту города.

15 ноября истребители из-за погодных условий совершили вынужденную посадку в Усинске, не долетев до Воркуты, где находится аэропорт с взлетно-посадочной полосой двойного назначения. Летчики обратились в региональную авиакомпанию «Комиавиатранс» с просьбой о техобслуживании.

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В августе было опубликовано видео, на котором летчики истребителей Су-30СМ, Су-35С и МиГ-31 в ходе военных учений осуществили посадку на автомобильную трассу Комсомольск-на-Амуре — Хабаровск. Пилоты отрабатывали фигуры высшего пилотажа, а также тренировались сажать самолеты на укороченную полосу.

Сверхзвуковой истребитель МиГ-31 предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на разных высотах даже при применении противником радиолокационных помех и ложных тепловых целей. Группа из четырех самолетов способна контролировать пространство до 1100 километров.

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