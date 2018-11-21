Боксер провалил дебют и прослыл худшим в мире

AA boxingandblunts / YouTube

Американский боксер Эмануэль Уильямс проиграл дебютный поединок против соотечественника Джона Ринкона и был высмеян журналистами за манеру боя. Видео разместил в своем YouTube-канале пользователь AA boxingandblunts.

Уильямс был отправлен в нокаут спустя 84 секунды после начала поединка. Таблоид The Sun назвал спортсмена худшим боксером в мире.

Обозреватель британского издания отметил легкость, с которой соперник Уильямса справился с американцем. Он также отметил, что комментаторы поединка смеялись над техникой 20-летнего спортсмена.

Обозреватель The Sportsman отметил отсутствие у Уильямса техники ударов и умения обороняться, а в Give Me Sport задаются вопросом о том, как Уильямс вообще был допущен к выступлению на профессиональном уровне. Автор заметки отмечает, что к спортсмену теперь прикреплен ярлык «худшего боксера планеты».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!