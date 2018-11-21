Недвижимости в Германии предрекли резкое подорожание

Стоимость недвижимости в ряде немецких городов в ближайшие пять лет может вырасти на 20-30 процентов, считают аналитики Kalinka Group. Материалы подготовленного ими исследования имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Речь идет о Ростоке, Ингольштадте, Галле, Эссене, Дуйсбурге и Дортмунде. По мнению экспертов, инвесторам пора обратить внимание на небольшие немецкие города с положительными прогнозами по экономическому развитию. При этом, покупая недвижимость, больше нельзя рассчитывать на быструю прибыль и высокую рентабельность — лучше рассматривать такое вложение как способ сохранения капитала.

«В основных городах Германии (Берлин, Гамбург, Мюнхен) цены достигли пика, — отмечают в Kalinka. — В Берлине застройщикам выдали больше разрешений на строительство, чем может сейчас потребить рынок. Поэтому рост цен на ближайшие годы здесь замедлится».

Материалы по теме Перешли границы Почему россияне бросают родину и покупают жилье за рубежом

Аналитики агентства ссылаются на отчет Комитета недвижимости Германии, в котором лучшими для инвестирования средств названы университетские города, где активно развивается инфраструктура и растет население. Это Констанц, Тюбинген, Фленсбург, Фульда, Байройт, Нордерштедт, Мербуш, Шпайер, Райне, Нордхорн. В них прогнозируется рост цен как на жилую, так и на коммерческую недвижимость.

«В целом немецкая экономика стабильна, мыльного пузыря на рынке не ожидается, — указывают в Kalinka. — Среди факторов, делающих инвестиции в эту страну выгодными, можно выделить надежность законов, низкий уровень безработицы, рост покупательской способности граждан, низкие ставки по депозитам, доступные кредиты и быстрый рост цен на жилье — на 50-85 процентов за последние пять лет».

Ранее в ноябре текущего года были названы города мира с быстро дорожающим жильем. Ни одного немецкого мегаполиса в топ-10 не оказалось. Первое место списка занял Сингапур, Москва оказалась на восьмом.

dailymail.co.uk

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom.lenta@rambler.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!