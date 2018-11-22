Чемпионат мира в России назвали ненастоящим

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер выразил мнение, что на чемпионате мира по футболу 2018 года слишком сильно доминировали европейские сборные. Его слова приводит Yahoo Sports.

«Надеюсь, в Катаре состоится настоящий чемпионат мира, потому что мундиаль 2018 года был отличным, но он больше походил на чемпионат Европы с одной приглашенной командой — Бразилией», — сказал Венгер.

Материалы по теме Двадцать лет спустя Французы победили в финале чемпионата мира. Хорваты повержены

Тренер добавил, что среди лучших сборных не было азиатских и африканских команд, а среди южноамериканских коллективов никто не был претендентом на победу. «Это заставляет думать, что европейский футбол на голову выше футбола других

континентов. Я надеюсь, что в предстоящем чемпионате мира другие команды вновь наберут форму», — отметил специалист.

Летом 2018-го Россия впервые принимала чемпионат мира по футболу. Матчи турнира приняли 11 российских городов и 12 стадионов. Победителем стала сборная Франции, в финале обыгравшая национальную команду Хорватии со счетом 4:2.

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) признал ЧМ-2018 лучшим в истории. По словам члена совета Алексея Сорокина, на турнире было побито множество рекордов предыдущих мундиалей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!