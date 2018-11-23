Отчаявшаяся риелтор подогрела интерес к домам полуголыми моделями

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Американский риелтор Кристин Гилденеж (Kristin Gyldenege) отчаялась продать несколько домов в городе Конро и решила прорекламировать их с помощью эротических фото. Снимки полуобнаженных моделей в интерьерах жилища привлекли всеобщее внимание, сообщает телеканал ABC13.

Со слов Гилденеж, недвижимость совсем не интересовала потенциальных покупателей. Риелтор предположила, что ее список объявлений теряется в онлайн-базе недвижимости, и решила сделать его привлекательнее.

Женщина заказала фотосессию с участием двух фитнес-моделей. Они позировали в белье в комнатах одного из продаваемых домов. «Я хотела, чтобы люди увидели объявления. Я хотела трафик», — заявила Гилденеж.

Объявление получило множество комментариев. Большинство одобрили смелый рекламный ход. Однако некоторые разгневанные пользователи обратились в Ассоциацию риелторов Хьюстона с требованием удалить эротические снимки со своего сайта.

Многие местные риелторы были шокированы рекламой. Недовольные сообщили, что такие снимки могут отпугнуть покупателей. «Мы действительно хотим быть немного более профессиональными», — заявил один из них.

Гилденеж гордится своим творчеством: она считает, что дурной славы не бывает. «Когда я узнала, что на меня подана сотня жалоб, я подумала: "Класс, похоже, 10 тысяч человек это увидели"», — заключила она.

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