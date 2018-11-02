Скучающий парень подделал переписку и случайно создал успешную рекламу

Пользователь сети под ником Pitbull Updates опубликовал поддельный скриншот переписки, якобы опубликованной сотрудниками финансовой компании. Пост в Twitter стал настолько популярным, что его приняли за продуманную маркетинговую стратегию, пишет The BuzzFeed.

Pitbull Updates написал, что его удивила реклама приложения для микрозаймов Self Lender, которую он увидел в Instagram. Объявление содержало переписку, в которой два человека использовали нецензурную лексику, обсуждая сервис. Один из юзеров предложил другому воспользоваться программой, чтобы получить кредит.

«Не шути со мной, сука, я пытаюсь помочь тебе взять кредит», — заключил он, отвечая на вопрос «Откуда я на хрен должен знать, что такое Self Lender?».

За несколько дней твит с перепиской набрал вирусную популярность. Позже картинку публиковали на других аккаунтах, где она собрала более 50 тысяч ретвитов. Пользователи сети поверили, что такое рекламное объявление действительно было запущено финансовой компанией. В комментариях люди назвали усилия авторов «отличным маркетинговым ходом». Они также похвалили компанию за то, что та набрала в PR-службу молодых профессионалов.

Вскоре представители Self Lender прокомментировали историю. Они заявили, что вирусный пост — подделка. У компании была похожая реклама, однако в ней не использовалась ненормативная лексика. Тем не менее другая версия объявления им понравилась, так как она повысила посещаемость сайта. Позднее Pitbull Updates также признался, что подделал переписку.

«Я решил сделать это, потому что оригинальная реклама была унылая. Я подумал, было бы довольно забавно, если бы в объявлении люди общались так, как делают это в реальной жизни», — отметил блогер. Мужчина также заявил, что не получил никакого вознаграждения от разработчиков сервиса, несмотря на популярность его шутки.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!