В Госдуме указали россиянам с дипломами на вакансии маляров и уборщиц

Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Сергей Вострецов заявил, что для всех людей с высшим образованием не хватит мест в нижней палате парламента, и напомнил о востребованности маляров и уборщиц. Его цитирует издание «Ридус».

«Ко мне на прием все время приходят странные люди, которые жалуются, что у них по два-три высших образования, а они не могут найти работу. Когда я им указываю, что биржа труда ломится от вакансий маляров, уборщиц, продавцов, они воротят нос. Ну так и кто им виноват, что они такие белоручки?» — сказал он, комментируя свою инициативу о штрафах для неработающих граждан за неуплату социальных взносов.

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По мнению Вострецова, любой человек хотел бы работать в Госдуме, однако «кому это было очень надо, те и пошли в депутаты». Он также подчеркнул, что российская госкорпорация «Газпром» тоже не в состоянии принять на работу всех желающих. Решение проблемы, по мнению парламентария, — биржа труда, где «переобучат из нефтехимика в маляра или повара, причем за государственный счет».

20 ноября Вострецов предложил штрафовать безработных россиян трудоспособного возраста за то, что они не платят взносы в социальные фонды. По его мнению, граждан необходимо обязать платить взносы в Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального страхования.

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