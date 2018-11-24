Одноклубника Нурмагомедова нокаутировали в дебютном бою в UFC

Российский боец смешанного стиля Сергей Павлович, выступающий в тяжелом весе, уступил голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 141 в Пекине. Трансляция велась на сайте «Сила ТВ».

Поединок завершился в конце первого раунда. 38-летний голландец повалил соперника и провел добивание. Спустя некоторое время судья остановил поединок из-за пассивной защиты россиянина.

Для Павловича бой стал первым в UFC. До этого спортсмен провел 12 поединков в смешанных единоборствах, ни разу не проиграв. Павлович известен работой в команде Хабиба Нурмагомедова. Он представляет бойцовский клуб Eagles MMA, который организовал друг Нурмагомедова, владелец ГК «Сумма» Зиявудин Магомедов.

Оверим одержал первую победу с 2017 года. Всего в активе голландского тяжеловеса 61 поединок по правилам смешанных единоборств, в которых он одержал 44 победы.

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