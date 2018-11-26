Наркодилер Халк с огромной шеей дебютирует в MMA

Американец Чарльз Дион Макдауэлл, чья массивная шея сделала его объектом шуток и мемов в социальных сетях, решил стать бойцом смешанных единоборств (MMA). Об этом сообщает Sportbible.

Макдауэлл уже приступил к тренировкам. Он заявил, что вскоре дебютирует в MMA. Одна из бойцовских организаций Флориды Island Fight уже предложила Макдауэллу провести поединок в начале 2019 года.

31-летний американец приобрел популярность в интернете после того, как полиция Флориды опубликовала его снимок в Facebook. Макдауэлл был задержан после попытки сбежать от стражей порядка, обвинивших его в хранении наркотиков. Фото мужчины вскоре сделало его объектом шуток. Пользователи шутили, что задержанный похож на героя комиксов Халка, у которого разозлилась лишь шея.

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