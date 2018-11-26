Британские журналисты лишили российского гонщика статуса лучшего в «Формуле-1»

Редакция британского телеканала Sky Sports на своем сайте подвела итоги сезона в «Формуле-1».

По итогам голосования, проведенного среди болельщиков, российский пилот команды Williams Сергей Сироткин занял первое место, получив 79 тысяч голосов. Победитель нынешнего сезона «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон (Mercedes) набрал на 36 тысяч голосов меньше, однако журналисты все равно назвали его лучшим гонщиком.

«Хэмилтон — пятикратный чемпион. Он совершал мало ошибок на треке и выиграл 11 из 21 гонки сезона. При этом у него не всегда была самая быстрая машина», — отметили в Sky Sports.

Сироткин стал альтернативным пилотом года, несмотря на то, что показал худший результат по итогам сезона в «Формуле-1» и набрал лишь одно очко. Победить в голосовании россиянин сумел благодаря кампании, развернутой в социальных сетях и на сайте Reddit.

22 ноября в Williams объявили, что расстанутся с Сироткиным в следующем году. Гонщик, в свою очередь, заявил, что у него нет новых предложений и он не будет выступать в «Формуле-1».

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