Российские охотники стали свидетелями падения фрагмента ракеты в лесу

Охотники обнаружили в лесу ступень ракеты-носителя «Союз». Они сняли находку на видео и выложили на YouTube. Где именно сделана запись, не уточняется.

Как рассказали мужчины, они отдыхали в лесной избенке и услышали шум около десяти часов вечера. На следующий день, во время поездки по «бетонке» они нашли обломки ступени.

«Вот лежит такой аппарат инопланетский. РКЦ "Прогресс". Вот так вот. Пришли на болото. Вот так едешь по "бетонке" — ба-бах на голову упало», — комментирует за кадром автор видео и добавляет, что часть ракеты «пахнет соляркой».

Пуски ракет обычно осуществляются таким образом, чтобы они не падали в жилых зонах, однако иногда фрагменты находят недалеко от городов и деревень, отмечает журнал «Все о космосе». К примеру, в 2008 году обломок аппарата упал во двор жителя Алтайского края.

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