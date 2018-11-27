Атаковавший футболистов «Боруссии» выходец из России получил срок

В Германии к 14 годам тюрьмы приговорили мужчину, совершившему нападение на немецкую футбольную команду «Боруссия». Об этом сообщает The Telegraph.

Решение вынес во вторник, 27 ноября, суд в Дортмунде. Он признал 29-летнего выходца из России и гражданина Германии Сергея Венергольда виновным в покушении на убийство 28 человек из корыстных соображений, приведении в действие взрывных устройств и причинении серьезных ранений.

Адвокат мужчины настаивал, что тот не собирался никого убивать, а лишь хотел навести панику. Сам нападавший на слушании на прошлой неделе принес всем свои извинения. Разбирательство длилось 11 месяцев.

В январе сообщалось, что Венергольд признал свою вину в нападении на немецкую футбольную команду «Боруссия».

Взрывы у автобуса спортсменов произошли 11 апреля 2017 года. Три бомбы сдетонировали возле автобуса «Боруссии» перед матчем против «Монако» в Лиге чемпионов. В результате были ранены защитник команды Марк Бартра и полицейский.

Подозреваемого задержали через десять дней. Его вычислили благодаря тому, что он купил несколько десятков тысяч опционных сертификатов на не очень ходовые акции дортмундского футбольного клуба. При разных вариантах падения курса ценных бумаг он мог получить прибыль от 550 тысяч до миллиона евро.

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