Приведенных в полную боевую готовность бойцов ВСУ показали на видео

Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), принимающие участие в операции объединенных сил (ООС — пришла на смену антитеррористической операции в Донбассе), приведены в полную боевую готовность. Сообщение об этом появилось на странице пресс-центра штаба ООС в Facebook.

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«По приказу командующего ООС генерал-лейтенанта Сергея Наева военнослужащие объединенных сил усилили бдительность, подразделения и воинские части приведены в полную боевую готовность. Военные уверяют, что враг не пройдет независимо от изменений обстановки», — говорится в сообщении пресс-центра.

Соответствующие меры были приняты в связи с инцидентом в Керченском проливе, где 25 ноября пограничники ФСБ задержали три украинских военных корабля после того, как они пересекли российскую границу, не отреагировали на требование остановиться и начали опасные маневры. Российская сторона назвала произошедшее провокацией. В Киеве сочли задержание их кораблей «актом военной агрессии» и приняли законопроект о введении в стране военного положения.

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