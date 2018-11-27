Чиновники возьмутся за моральный облик российских спортсменов

В Министерстве спорта России решили создать моральный кодекс для спортсменов-сборников. Об этом сообщает Daily Storm.

Отмечается, что толчком к разработке данного проекта стал недавний скандал с участием бывших футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, ранее представлявших Россию на международных соревнованиях. Чиновники решили усилить контроль над моральным обликом спортсменов по двум направлениям.

В командах всех возрастов появятся спортивные чиновники, ответственные за воспитательную работу с атлетами. Также появится всероссийский кодекс этики для кандидатов в национальные команды России. Ожидается, что к его созданию будут привлечены все спортивные федерации страны.

Кокорин и Мамаев 8 октября стали зачинщиками двух драк в Москве. Сначала они избили Виталия Соловчука — водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а затем напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Оба футболиста находятся в СИЗО, где пробудут минимум до 8 декабря. Спортсмены проходят фигурантами трех уголовных дел по статьям «Хулиганство» и «Побои».

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