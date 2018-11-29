Вице-спикер Госдумы оправдался за поездку в Майами

Вице-спикер Государственной Думы от фракции ЛДПР Игорь Лебедев прокомментировал свою поездку в Майами. Об этом сообщает радио «Говорит Москва».

Депутат возмутился реакцией, которую вызвал его пост о путешествии. По его словам, поездка была частной. Он добавил, что ему понравилась страна и ее жители. «Хорошая страна, все добрые. Я не понимаю, почему нашим людям пытаются навязать что-то другое, — сказал Лебедев. — Депутат имеет право летать в другую страну», — заключил он.

До этого в Госдуме предположили, что вице-спикер ездил в Майами ради избирателей, поскольку за границей тоже есть избирательные округа для российских граждан.

Ранее Лебедев опубликовал на своей странице в Facebook фотографии с видами Майами и указал в подписи к посту, что находится в «чудесном настроении». «Miami, можно только влюбиться!» — подписал он снимки. Спустя несколько часов запись прокомментировал другой вице-спикер Госдумы Сергей Неверов. «Игорь Владимирович, идет региональная неделя, Майами не наш регион, это далеко от Хабаровска, Владимира и Смоленска», — напомнил он. После этого пост был удален.

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Лебедев уже привлекал внимание общественности своими заявлениями. В 2017 году политик прокомментировал в Twitter видеоролик, на котором девочка без рук ела с помощью ног. «Зачем таким детям разрешают появляться на свет, ведь это мучение, а не жизнь?! Современная медицина определяет патологию заранее», — написал он.

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