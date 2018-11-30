МОК на время признал самбо

Российская борьба самбо получила временное признание со стороны Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает ТАСС.

К такому решению пришел исполнительный комитет МОК на заседании в Токио. Данный статус позволит российскому единоборству в будущем войти в программу Олимпийских игр. Кроме того, теперь МОК будет финансировать данный вид спорта.

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«Сегодня сбылась мечта самбистов со всего мира», — прокомментировал решение МОК президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков.

В 2018 году самбо отмечает 80-летие. Самбо — вид спортивного единоборства в куртках. Впервые о планах сделать его олимпийской дисциплиной было объявлено еще в 2009 году.

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