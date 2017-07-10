47-летний спортсмен из США стал чемпионом Панамерики по боевому самбо

47-летний американец Майкл Салливан выиграл чемпионат Панамерики по боевому самбо в весовой категории свыше 100 килограмм. Турнир прошел в минувшие выходные в колумбийском городе Гвадалахара-де-Буга. Об этом с места событий сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финальной схватке Салливан досрочно победил колумбийца Марлона Фрейтаса. Для сборной США эта золотая медаль стала пятой в неофициальном общекомандном зачете. Больше наград высшей пробы смогли завоевать только самбисты сборной Венесуэлы. На их счету девять побед в 26 финальных схватках. Третье место поделили самбисты из Кубы и Колумбии, чьи представители выиграли по две золотые медали.

«Палитра пьедестала почета получилась довольно пестрая. Чемпионат прошел при доминировании Венесуэлы, но в то же время неплохо выступили американцы, колумбийцы, перуанцы, канадцы, коста-риканцы и кубинцы», — отметил в интервью «Ленте.ру» исполнительный директор Международной федерации самбо (ФИАС) Сергей Табаков.

Также Табаков отметил, что шестой чемпионат Панамерики прошел не без огрехов, но в целом на хорошем уровне, особенно с учетом специфики менталитета оргкомитета соревнований.

«Проводить Панамерику тяжеловато. Местная публика, выражаясь сухим языком, контингент непростой: ребята очень темпераментные, горячие, но в тоже время неторопливые. Вот такой парадокс. Но нам вместе даже в таких непростых условиях удалось сделать отличный праздник. Конечно, мы проанализируем увиденное — и работу судей, и работу организаторов. В ходе турнира мы сознательно не влезали в их деятельность. Исключительно наблюдали со стороны. Что же касается моей зоны ответственности — спортивной составляющей, большинство вопросов мы решили», — подвел итог исполнительный директор ФИАС.

Чемпионат Панамерики прошел в Колумбии в городе Гвадалахара-де-Буга (Колумбия) при поддержке ФИАС, Национального олимпийского комитета Колумбии, муниципалитета города и генерального спонсора российской компании «Роснефть».