Россия завоевала 26 золотых медалей на молодежном чемпионате мира по самбо

Сборная России завоевала 26 золотых медалей на молодежном первенстве мира по самбо. Об этом сообщается на сайте Международной федерации самбо (FIAS).

Всего было разыграно 40 комплектов наград у юношей и девушек до 18 лет. Помимо 26 российских, четыре золотые медали в активе команды Грузии, три у Казахстана, две у Белоруссии и Узбекистана и по одной у Армении, Азербайджана и Греции.

По дороге на турнир, проходивший в городе Нови-Сад (Сербия), автобус со сборной Украины свалился в кювет. В этот момент на борту находилось 40 спортсменов и тренерский штаб. Две самбистки получили переломы и были госпитализированы.