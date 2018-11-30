Боец UFC потренировал Дзюбу и оценил его удар

Twitter / from_safonov

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба потренировался в зале смешанных единоборств (MMA) вместе с Александром Волковым, выступающим в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Видео опубликовано в Twitter-аккаунте обозревателя MMA Алексея Сафонова.

«Потренировались с Дзюбой. Рад был знакомству, отличный спортсмен и человек! Провели тренировку в зале ММА, Артем чувствовал себя очень уверенно. Могу сказать, что ударить он может! Кто хочет увидеть меня на футбольном поле?» — написал Волков в своем Instagram-аккаунте.

Дзюба известен по выступлениям за «Зенит», московский «Спартак», «Ростов» и тульский «Арсенал». В составе сборной России форвард добрался до четвертьфинала чемпионата мира-2018.

Волков дебютировал в UFC в 2016 году. Последний бой под эгидой промоушена россиянин проиграл Деррику Льюису — их поединок предшествовал главному бою на UFC 229 между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. Поражение стало для россиянина седьмым в карьере. Волков одержал 30 побед в MMA.

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