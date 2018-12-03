Черчесов назвал главную задачу сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, какая задача для его команды является приоритетной. Слова специалиста приводит «Матч ТВ».

«Как я буду строить игру сборной России? Нет такого, чтобы думали о чемпионате мира в Катаре, для начала нужно попасть на ближайший чемпионат Европы. Приоритетная задача — выигрывать каждый ближайший матч», — заявил Черчесов. Также он высказался о мотивации, которая заставляет его работать.

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«В ноябре нас травмы подкосили, и мы не могли собрать такой состав, который хотелось бы. Не поймите меня неправильно, что те футболисты, которые были в команде в это время, недостойны играть в сборной. Они достойны, но за два дня с листа с немцами тяжело сыграть, как и со шведами. Нам надо работать в этом плане — вот в чем мотивация. Надо же в какой-то степени делать новую команду», — отметил Черчесов.

2 декабря в Дублине состоялась жеребьевка отборочного этапа к чемпионату Европы 2020 года. Сборная России попала в группу I вместе с Бельгией, Шотландией, Кипром, Казахстаном и Сан-Марино. Черчесов назвал фаворитами бельгийцев, а про остальных соперников ничего сказать не смог. «Все остальные команды за последние два года ни разу не видел, так как мы с ними не соприкасались», — пояснил он.

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