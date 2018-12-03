Депутаты Мосгордумы взяли на постоянный контроль стройку в Кунцево

Депутат Московской городской Думы Евгений Герасимов встретился с жителями 47-48 кварталов района Кунцево, чьи дома включены в программу реконструкции, реализуемой компанией ПИК в соответствие с постановлением правительства Москвы. Это уже вторая за последние несколько дней встреча депутата с жильцами домов, предназначенных к сносу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру», присутствовавший на встрече.

По словам Герасимова, депутаты Мосгордумы намерены постоянно контролировать реализацию проекта со стороны застройщика в вопросах соблюдения графика, требований экологии, безопасности и шумового режима. «Важно, чтобы строительство проходило с минимальными неудобствами для горожан», — подчеркнул депутат.

В свою очередь, начальник управления градостроительной документации ПИК Никита Андрианов пояснил, что информационные встречи пройдут с жителями всех домов, попадающих под реконструкцию. Помимо этого, для всех желающих проводятся специальные экскурсии в квартиры, аналогичные тем, которые будут предоставляться взамен сносимых. «Для коммуникаций с жителями организован постоянный центр и прямая линия. В ближайшее время начнется установка шумопоглащающих стеклопакетов в домах, прилегающих к строительной площадке»‚— отметил Андрианов.

22 ноября Верховный Суд РФ признал законным постановление об утверждении проекта планировки территории 47-го и 48-го кварталов Кунцево и отклонил жалобы тех жителей, которые возражали против сноса.