Милонов написал Деду Морозу письмо с пожеланием

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину и главному Деду Морозу страны вместе подумать над законопроектом о повышении пошлин на продажу срубленных елей. Он написал им письма, текст которых цитирует в понедельник, 3 декабря, РИА Новости.

Одновременно парламентарий предложил стимулировать продажу живых деревьев, которые впоследствии должны высадить в грунт. По его мнению, такие меры будут способствовать воспитанию у россиян ответственного отношения к природе.

Милонов подчеркнул, что количество «елочек, сосен, пихт», которые вырубают в преддверии Нового года, трудно посчитать, а многие деревья остаются не распроданными и выкидываются.

«Не надо быть экспертом в вопросах экологии, чтобы понять, что такая массовая вырубка молодых деревьев, независимо от того, попадет она к кому-то в дом или нет, наносит огромный вред родной природе», — подчеркнул депутат.

Он заключил, что срубленные ели годятся только на двора и опилки, и призвал уже сейчас озаботиться мерами по сохранению экологии.

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