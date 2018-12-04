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Партнера самой сексуальной керлингистки отлучили от спорта на годы

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Александр Крушельницкий

Российский керлингист Александр Крушельницкий получил четырехлетнюю дисквалификацию. Решение опубликовано на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS).

Отстранение россиянина отсчитывается с 12 февраля 2018 года. Кроме того, у Крушельницкого есть 21 день на то, чтобы подать апелляцию на решение CAS.

Во время Олимпиады в Пхенчхане в допинг-пробах Крушельницкого были обнаружены следы милдроната. Атлет был признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Крушельницкий, а также его супруга и партнерша Анастасия Брызгалова были лишены бронзовой медали, завоеванной в дабл-миксте.

Выступавшая на Играх Брызгалова стала популярной в социальных сетях благодаря внешнему сходству с голливудской звездой Анджелиной Джоли. Пользователи Twitter окрестили россиянку «самой сексуальной керлингисткой мира».

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