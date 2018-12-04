Порошенко счел Европу неполноценной

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что Киев получит положительный ответ относительно вступления страны в Европейский союз, поскольку на данный момент, без Украины, Европа не является полноценной. Об этом украинский лидер написал в Twitter.

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«Не верьте никому, кто скажет, что вступление в ЕС и НАТО невозможно. Убежден, что как только мы будем соответствовать критериям, которые необходимы для вступления в ЕС, этот вопрос будет поставлен в соответствии со статьей 49 Римского договора, и мы получим положительное решение», — заверил он.

Уверенность Порошенко основана на том, что «Европа не является полноценной без Украины». «И Европа заинтересована в этом так же, как Украина заинтересована быть полноценным членом ЕС», — подчеркнул украинский лидер.

Кроме того, Порошенко напомнил, что присутствовал на заседании саммита НАТО в Брюсселе, который прошел в июле. «Выступали 19 лидеров государств и глав правительств. Все 19 в своих выступлениях призывали принять решение о предоставлении Украине перспективы членства в НАТО», — добавил президент.

В мае глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли заявил, что у Киева пока нет перспектив членства в Европейском союзе. По его словам, четкими перспективами членства в организации обладают Турция и балканские страны. Кроме того, он добавил, что целью соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом было способствование политической ассоциации и экономической интеграции, однако оно не дает Киеву перспективы членства в объединении.

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