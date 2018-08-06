Европа возьмет на себя восстановление «освобожденного» Донбасса

Государства — члены Европейского союза готовы взять под патронаж территории Донецкой и Луганской областей Украины после того, как они вернутся под контроль Киева. Об этом в понедельник, 6 августа, в своем Facebook-аккаунте написал президент Украины Петр Порошенко.

«На саммите Украина — ЕС мы договорились о запуске моей инициативы относительно "патронажа" со стороны заинтересованных государств — членов Евросоюза над отдельными городами и районами этих территорий для реализации проектов адресной помощи на восстановление инфраструктуры, экономического развития, обеспечения нормальной жизнедеятельности общин», — заверил украинский лидер.

По его словам, Киев приветствует готовность европейских партнеров приобщиться к восстановлению и развитию освобожденных от «российского агрессора» территорий.

1 августа президент Украины потребовал от России компенсацию за разрушение экономического потенциала Крыма и Донбасса. Порошенко отметил, что обратился к правительству страны с просьбой принять меры для создания координационного органа, который предусмотрен в рамках закона о реинтеграции Донбасса. Также он потребовал немедленно сформировать консолидированную претензию к России, чтобы возместить убытки, нанесенные Москвой.

Украина официально признала Россию «страной-агрессором» и оккупантом своих территорий. Это положение было зафиксировано в законе о реинтеграции Донбасса, принятом в феврале. Москва неоднократно отвергала подобные обвинения.

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