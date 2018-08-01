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Порошенко потребовал от России денег

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Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко потребовал от России компенсацию за разрушение экономического потенциала Крыма и Донбасса. Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

«Продолжающаяся вооруженная агрессия России каждый день приносит на украинскую землю новые неизмеримые человеческие страдания, уничтожается инфраструктура, разрушаются предприятия и экономический потенциал Донбасса и Крыма», — говорится в сообщении. Президент потребовал немедленно сформировать консолидированную претензию к России, чтобы возместить убытки.

Порошенко уже обратился к правительству с просьбой принять меры для создания координационного органа, который предусмотрен в рамках закона об объединении Донбасса. Также он заверил, что этот закон, принятый еще в январе, лишний раз подтверждает намерение Киева урегулировать ситуацию в регионе мирным путем.

Украинский президент ждет от правительства детальный план комплексного развития прилегающих к линии разграничения в Донбассе райнов. Порошенко отметил, что его инициативу поддержали лидеры Евросоюза (ЕС) во время саммита Украина-ЕС и выразили желание посодействовать в восстановлении населенных пунктов Донбасса.

«Наши сограждане, особенно на освобожденных украинских землях, должны почувствовать очевидную разницу между Украиной новых возможностей, которая заботится о своих гражданах, и между Россией утраченных надежд», — подытожил глава государства.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков представил стратегию по восстановлению территориальной целостности страны и возвращению Донбасса. План предлагает тактику «малких шагов», по которой сначала районы и регионы занимают миротворцы, а затем там проводятся выборы.

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