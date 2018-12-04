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Телеведущая изучила лица женщин и мужчин на обложках журналов и ужаснулась

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Джеймила Джамиль

Телеведущая Джеймила Джамиль (Jameela Jamil) сравнила фотографии мужчин и женщин на обложках глянцевых изданий и возмутилась тем, как часто последних ретушируют. В своем Twitter она заявила, что «улучшение» тел и лиц приводит к ненависти женщин к своей реальной внешности.

В качестве примера Джамиль привела обложки изданий Man's Journal, Tatler, InStyle и Time, на которых изображены известные мужчины и женщины в 50-летнем возрасте.

«Посмотрите на эту разницу. Мужчины в возрасте сексуальны. Женщины в основном просто не должны иметь возраста. Мужчины могут праздновать неизбежное, мы должны бояться этого», — сказала она.

Джамиль добавила, что желание «украсить» тело в графическом редакторе делает всех людей одинаковыми: молодыми и стройными. Это приводит к тому, что лишь один тип внешности считается в обществе «нормальным».

«Это плохо кончится», — сказала телеведущая. Ее публикация получила почти 35 тысяч лайков за несколько часов. Подписчики поддержали Джамиль и уточнили, что мужчины также стали бояться возраста из-за повсеместной ретуши.

Девушка под ником Duchess в качестве эксперимента отретушировала снимок Джорджа Клуни. Комментаторы сошлись во мнении, что он «выглядит великолепно с морщинами». Женские же несовершенства они терпеть были не готовы.

Одна из комментаторов попросила Джамиль учредить журнал, в котором бы были фотографии женщин с любыми «несовершенствами». Телеведущей эта идея понравилась.

Ранее пользователи жестко раскритиковали бренд алкогольного мороженого Alcreme за рекламу, где использовались снимки обнаженных моделей. Пользователи назвали такие изображения сексистскими.

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