Провал российского биатлониста объяснили

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал выступление Эдуарда Латыпова в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«На Латыпова повлияло опоздание на старт, для него это был сильный стресс. Ему лыжи не принесли вовремя. Будем разбираться с сервисом по этому поводу. Но даже с учетом этого он ногами бежал на уровне лучших ребят», — рассказал Хованцев.

Латыпов дебютировал в сборной России. Биатлонист допустил семь промахов и отстал от победителя француза Мартена Фуркада на 8 минут 45 секунд. Лишь 10 спортсменов выступили хуже Латыпова, который пришел к финишу 99-м.

Тем самым Латыпов повторил результат Тимура Махамбетова, ставшего худшим в истории российского биатлона. В сезоне-2016/2017 Махамбетов провалился на этапе в южнокорейском Пхенчхане.

Индивидуальная гонка в словенском Поклюке стала первой личной в сезоне-2018/2019. Среди россиян лучший результат показал Дмитрий Малышко, который финишировал 12-м. Первый этап Кубка мира продлится до 9 декабря. 10 декабря в Австрии стартует второй этап. Он продлится до 16 декабря.

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