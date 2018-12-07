Американец заработал крупную сумму в ожидании денежного приза

Житель американского города Портленд, штат Орегон, выиграл крупный джекпот, пока дожидался выдачи другого лотерейного приза. Об этом сообщает информационный портал UPI.

Сэм Хоули (Sam Hawley) пришел за призом около 7:30 утра по местному времени, чтобы забрать выигрыш в 1759 долларов (около 117 тысяч рублей). На входе он узнал, что офис лотереи откроется только через час, и, чтобы убить время, отправился в ближайший магазин.

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Там Хоули приобрел еще один лотерейный билет и вписал в него ту же комбинацию чисел, что и в прошлый. «Я уже несколько лет играю в лотерею с одинаковыми номерами», — признался он.

Когда центр открылся, Хоули получил свои 1759 долларов и попросил проверить новый билет. Оказалось, что он принес мужчине 118 тысяч долларов (7,8 миллиона рублей).

В ноябре сообщалось о любительнице лотерей, которая два раза сорвала джекпот, вписывая в билеты одну и ту же комбинацию чисел. В итоге ее выигрыш составил около полумиллиона долларов (33,4 миллиона рублей).

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