Счастливые числа помогли старушке дважды выиграть крупную сумму

Любительница лотерей из американского штата Мичиган два раза выиграла джекпот, используя одинаковую комбинацию чисел. Об этом сообщает UPI.

Материалы по теме Проклятые богатства Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни

72-летняя женщина покупала лотерейные билеты каждый день в течение месяца. Она всегда вписывала туда одни и те же десять чисел — даты рождения и различные годовщины. Один из билетов принес ей крупный выигрыш — 250 тысяч долларов (16,5 миллионов рублей).

Женщина утверждает, что не поверила своей удаче, когда позвонила по горячей линии лотереи и узнала о победе. «Я тут же повесила трубку и снова набрала номер горячей линии, чтобы убедиться, что все верно расслышала, — вспоминает она. — После второго раза я все еще не верила и позвонила сыну, чтобы он проверил числа в интернете».

Ранее женщина выиграла 252074 доллара (16,6 миллионов рублей) в другую лотерею. Комбинация чисел, которую она тогда использовала, была той же.

18 ноября сообщалось, что житель Манхэттена стал обладателем крупнейшего выигрыша в истории лотереи Нью-Йорка. Он каждую неделю покупал лотерейные билеты и вписывал туда цифры, подсказанные родственником четверть века назад.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!