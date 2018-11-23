Счастливые числа помогли старушке дважды выиграть крупную сумму

Любительница лотерей из американского штата Мичиган два раза выиграла джекпот, используя одинаковую комбинацию чисел. Об этом сообщает UPI.
72-летняя женщина покупала лотерейные билеты каждый день в течение месяца. Она всегда вписывала туда одни и те же десять чисел — даты рождения и различные годовщины. Один из билетов принес ей крупный выигрыш — 250 тысяч долларов (16,5 миллионов рублей).
Женщина утверждает, что не поверила своей удаче, когда позвонила по горячей линии лотереи и узнала о победе. «Я тут же повесила трубку и снова набрала номер горячей линии, чтобы убедиться, что все верно расслышала, — вспоминает она. — После второго раза я все еще не верила и позвонила сыну, чтобы он проверил числа в интернете».
Ранее женщина выиграла 252074 доллара (16,6 миллионов рублей) в другую лотерею. Комбинация чисел, которую она тогда использовала, была той же.
18 ноября сообщалось, что житель Манхэттена стал обладателем крупнейшего выигрыша в истории лотереи Нью-Йорка. Он каждую неделю покупал лотерейные билеты и вписывал туда цифры, подсказанные родственником четверть века назад.