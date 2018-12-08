«Недисциплинированный» Трамп поспорил с «тупым как камень» экс-госсекретарем США

Президент США Дональд Трамп и бывший госсекретарь Рекс Тиллерсон оказались недовольны работой друга друга и обменялись взаимными оскорблениями. Американский лидер ответил на обвинения Тиллерсона в Twitter.

7 декабря в интервью CBS бывший госсекретарь раскритиковал действующего президента и назвал его довольно недисциплинированным. Он также отметил, что Трамп не любит читать, в том числе подготовленные для него брифинги, и не стремится вникать в детали. «Думаю, отчасти это из-за глубоких различий в наших стилях. У нас не было общей системы ценностей», — пояснил он.

В ответ на критику в свой адрес глава государства написал: «Он был тупой как камень, и я долго не мог от него избавиться. Он был чертовски ленив». Трамп подчеркнул, что сменивший на посту Тиллерсона Майк Помпео «делает отличную работу», и им можно гордиться.

В конце октября издание Politico изучило график Трампа и пришло к выводу, что большую часть рабочего дня он занят личными делами, а не обязанностями главы государства. Так, 23 октября, в рабочем графике американского лидера было запланировано только три часа рабочего времени, в то время как свободного времени — девять часов.

Об отставке Рекса Тиллерсона с поста главы Госдепартамента президент США Дональд Трамп объявил 13 марта. Отмечалось, что решение было принято из-за разногласий во мнениях, в особенности по вопросу урегулирования северокорейской проблемы.

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