Земляне впервые услышали шум ветра на Марсе

Автоматическая станция NASA Mars InSight записала и отправила на Землю шум марсианского ветра. Видеоролик с оригинальными звуками выложен на официальном аккаунте Лаборатории реактивного движения НАСА в YouTube.

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Установленный на исследовательской станции сейсмограф зафиксировал колебания солнечных панелей, обдуваемых ветром. Изначально звуки практически не были слышны для человеческого уха, специалисты для наглядности повысили частоту на две октавы.

Также ветер был зафиксирован и записан другим инструментом — сенсором давления воздуха.

В скором времени сейсмограф будет установлен на поверхность Красной планеты, и приступит к своим прямым обязанностям — сбору информации о современной тектонической активности Марса.

Миссия InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) 26 ноября совершила мягкую посадку на поверхность марсианской равнины Элизий. Предполагается, что станция проработает чуть больше одного марсианского года, или 728 земных дней. Полученные данные позволят ответить на вопросы о формировании планет земной группы, входящих в Солнечную систему, — самого Марса, Меркурия, Венеры и Земли, а также экзопланет.

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