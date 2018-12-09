Очередной митинг в Кунцево оказался малочисленным

В московском районе Кунцево на улице Академика Павлова состоялся очередной митинг против реконструкции 47-го и 48-го кварталов. Мероприятие в этот раз оказалось самым малочисленным за последнее время: на митинг собралось около сотни активистов со всей Москвы, — передает корреспондент «Ленты.ру». Организаторы протестов призывают приходить на оппозиционные митинги в Кунцево практически еженедельно, однако на каждый из митингов приходит практически вдвое меньше участников, чем на предыдущий. Основную массу участников митинга составили активисты протестных групп со всех концов Москвы.

На митинге в непосредственной близости от жилых домов организаторами была использована звукоусиливающая аппаратура, обычно применяемая на центральных площадях столицы, что запрещено действующим законодательством в выходные и праздничные дни.

Жители Кунцево в своем большинстве поддерживают программу реконструкции. В конце ноября жители района направили мэру Москвы Сергею Собянину петицию с просьбой начать закладку стартового дома по улице Ивана Франко. В рамках договоренностей между жителями, застройщиком и мэрией на время строительства новых, современных домов застройщик компенсирует неудобства — в близлежащих к стройке домах устанавливает шумопоглощающие окна, кондиционеры в квартирах с маленькими детьми.

Верховный суд России 22 ноября подтвердил законность программы реконструкции и наличие необходимых правовых оснований у застройщика.

