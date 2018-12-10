Кремль ответил на обвинения в причастности к беспорядкам во Франции

Заявления о причастности Москвы к акциям протеста во Франции являются клеветой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, события в Париже — исключительно внутреннее дело Франции, Россия не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние дела никаких государств.

Песков подчеркнул, что Москва придает очень большое значение развитию отношений с Парижем. «Над этим обе стороны очень активно работают. Мы с уважением относимся к суверенитету Франции, мы признательны, когда французская сторона отвечает нам взаимностью в этом плане», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Материалы по теме Костры революции Французы громят Париж и хотят сменить власть. В городе баррикады и бронетехника

Журналисты попросили его прокомментировать сообщения о том, что Франция начала расследование о возможной причастности России к парижским протестам. «Я бы вас поправил — не о возможной причастности России. Как я слышал из заявлений — о возможном вмешательстве извне. Россию уже потом наши "друзья" стали сюда укладывать», — отметил Песков.

9 декабря министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что власти изучат сообщения о возможном иностранном вмешательстве в освещение протестов. Ранее The Times опубликовала материал о «сотнях аккаунтов», связанных с Россией, сообщения которых пытались усилить французские протесты. В Службе безопасности Украины заявили, что два активиста в Париже, развернувшие флаг самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), имеют отношение к российским организациям и спецслужбам.

В середине октября во Франции вспыхнули массовые протесты из-за планов правительства повысить налог на бензин. Акция получила название «Желтые жилеты», потому что демонстранты носят светоотражающие жилеты, как у водителей. 4 декабря премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что власти вводят на полгода мораторий на повышение тарифов. Однако беспорядки в Париже и других городах продолжаются. 9 декабря в столицу вошла бронетехника, по всей стране арестованы более 1200 человек.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!