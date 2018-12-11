Более 700 человек стали жертвами квартирных мошенников из Краснодара

В Краснодаре завершено расследование уголовного дела о крупном мошенничестве в сфере долевого строительства. Об этом сообщается на сайте краевого управления МВД.

Как установили следователи, трое местных жителей похитили денежные средства более чем 700 граждан путем продажи им несуществующих квартир. Злоумышленники притворялись застройщиками, но не собирались ничего строить.

Мужчины в возрасте 34, 35 и 45 лет приобрели земельные участки с разрешениями на возведение многоквартирных домов, оформили три юридических лица и в течение около четырех лет привлекали денежные средства жителей Краснодарского края, Республики Адыгея и других регионов России под видом долевого участия в строительстве трех жилых комплексов в Краснодаре. Основную часть полученных от потерпевших денег аферисты перевели на счет подконтрольного им генподрядчика, а затем похитили.

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Злоумышленники заключены под стражу, материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. На принадлежащее им имущество наложен арест.

Ранее в декабре заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин назвал дефолтной каждую десятую российскую новостройку. Чиновник отметил, что в стране проходит реформа системы долевого строительства, нацеленная на предотвращение дефолтов. При этом, предположил он, жилые проекты, начатые до ужесточения правил ведения строительной деятельности, будут закончены за пять лет.

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