Юный вратарь умер из-за столкновения на поле

14-летний футбольный вратарь Лука Кампанаро умер из-за полученной во время матча травмы. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

Кампанаро выступал за клуб «Бедгроув Динамос». В воскресенье, 9 декабря, он вышел на поле против команды из Лондона «Хэрфилд Юнайтед». В какой-то момент он столкнулся с соперником и получил травму. Его доставили по воздуху в больницу, однако врачи не смогли спасти жизнь мальчика.

«Нам некого винить. То, что произошло в воскресенье, было несчастным случаем. Мне жаль второго парня», — сказал Америко Кампанаро, отец юного футболиста.

В сентябре после столкновения с соперником умер 13-летний вратарь футбольной команды «Гелдерс Херенберг». Он потерял сознание, врачи оказали юному спортсмену первую помощь и вызвали скорую, однако спасти его не удалось.

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