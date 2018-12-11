Россия снизит добычу нефти с января

Россия составила график снижения добычи нефти по месяцам в рамках сделки ОПЕК+, передает ТАСС слова министра энергетики Александра Новака.
В январе планируется снизить производство на 50-60 тысяч баррелей в сутки. По словам Новака, помесячный график добычи предполагает «плавное, постепенное снижение добычи в соответствии с договоренностями».
Глава Минэнерго также сообщил, что проведет в декабре совещание с нефтяниками, на котором планируется обсудить реализацию сделки.
Сделка ОПЕК+ была заключена на прошлой неделе в Вене. Россия согласилась снизить добычу на 228 тысяч баррелей в сутки к уровню октября 2018 года. Тогда производство нефти достигло 11,4 миллиона баррелей в сутки.
Как заявил Новак, главная задача сделки — добиться снижения запасов, «чтобы они не росли выше среднего пятилетнего уровня».
Ранее председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что снижение добычи в рамках договора приведет к замедлению экономического роста России. По его словам, сделка снижает мотивацию для повышения производительности в сферах добычи, переработки и продажи.