Украина закрыла небо над Донбассом с помощью С-300

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), участвующие в Операции объединенных сил (ООС — пришла на смену антитеррористической операции в Донбассе), 12 декабря провели учения с использованием зенитно-ракетных комплексов С-300. Видеозапись опубликована на странице пресс-центра ООС в Facebook.

Учения проведены по приказу командующего ООС Сергея Наева. «Небо под замком!» — отчитались военные, отметив, что принимавшие участие в маневрах подразделения совершенствовали навыки и проводили слаживание дежурных боевых расчетов, контролируя воздушное пространство в зоне своей ответственности.

Отмечается, что в ходе учений военнослужащие провели поиск, распознавание и захват контрольных целей с их сопровождением и условным уничтожением.

«Личный состав подразделений, привлеченный к тренировкам, выполнил задание в полном объеме», — сказано в сообщении пресс-центра ООС.

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