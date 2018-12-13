Гитарист Зинчук попал в больницу после ДТП

Российский гитарист-виртуоз и композитор Виктор Зинчук попал в больницу после ДТП в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей музыканта.

Уточняется, что он госпитализирован с сотрясением мозга и ушибами. «Сейчас врачи пытаются понять, насколько все серьезно», — рассказала пресс-секретарь Зинчука Виктория Мерзлякова, уточнив, что жизни артиста ничто не угрожает.

В момент аварии Зинчук находился на пассажирском сиденье, в машине также находились другие музыканты его группы, ехавшие на выступление в Черноголовке.

Виновник ДТП пока не установлен. По предварительной информации, авария произошла на большой скорости.

60-летний Виктор Зинчук — заслуженный артист России. Он является рекордсменом «Книги рекордов Гиннеcса» как самый техничный гитарист в мире. Выпустил 10 альбомов.

10 декабря в аварию в Москве попал актер Алексей Панин. Артист находился на пассажирском сиденье, когда водитель, 36-летняя Алия Скворцова, въехала в две машины, водители которых резко остановились и решили выяснить отношения на дороге. результате аварии Панин получил травму головы.

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