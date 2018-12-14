Названы регионы России с самой высокой смертностью от рака

Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова рассказала, в каких регионах России зафиксирована наиболее высокая смертность от рака, сообщает РИА Новости.

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По словам Голиковой, чаще всего онкологические заболевания становились причиной смерти в Псковской, Тверской, Тульской и Орловской областях, а также в Севастополе. Вице-премьер напомнила, что главные факторы смертности в России — рак и болезни системы кровообращения.

В начале года стало известно, что смерность от онкологических заболеваний среди россиян снизилась впервые за три года. По данным Росстата, в 2017 году от рака умерли 289 тысяч человек. Это на 3,5 процента меньше, чем годом ранее.

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