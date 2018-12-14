Избиение хозяина автомойки инспекторами ДПС попало на видео

Два сотрудника Госавтоинспекции Улан-Удэ изобличены в нападении на хозяина местной автомойки. Об этом в пятницу, 14 декабря «Ленте.ру» сообщил официальный представитель следственного управления СКР по Республике Бурятия Дмитрий Столяров.

По его словам, во время дежурства 22 ноября два лейтенанта полиции заехали на автомойку на улице Королева города Улан-Удэ. Однако после оказания услуги госавтоинспекторы отказались ее оплатить.

Хозяин заведения подошел к служебному автомобилю и попытался уговорить сотрудников ДПС рассчитаться. Но полицейские попросили его сесть в машину, где потребовали бесплатно оказывать им услуги, обещая взамен свое покровительство. Предприниматель отказался и сказал, что весь разговор записан на мобильный. Опасаясь разоблачения, полицейские попытались отобрать устройство.

«В отношении полицейских возбуждено уголовное дело, им предъявлено обвинение по статье "Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия". Один из обвиняемых помещен под домашний арест, другой — находится под подпиской о невыезде», — уточнил Столяров.

В свою очередь в МВД по Республике Бурятия «Ленте.ру» сообщили, что после установления вины сотрудников в судебном порядке оба будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а их непосредственных начальников привлекут к дисциплинарной ответственности.

В министерстве несколько по другому оценивают произошедшее.

«По предварительным данным, в конце ноября текущего года два инспектора ДПС, находясь при исполнении служебных обязанностей, в ходе возникшей конфликтной ситуации применили физическую силу к гражданину и причинили ему телесные повреждения в виде кровоподтека и ссадины», — сказала Ирина Бурьян, старший референт пресс-службы республиканского министерства.

В сентябре сообщалось, что прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двоих сотрудников отдела полиции по московскому району Хамовники, избивших работников автомойки за отказ бесплатно помыть их машину. Им были предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий по предварительному сговору, в том числе с применением насилия и спецсредств.

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