В «Яндексе» объяснили внезапную «кончину» Порошенко

Представитель «Яндекса» пояснил, почему поисковой сервис выдавал дату смерти президента Украины Петра Порошенко. Его слова приводит «Говорит Москва».

«Данные для карточки объектного ответа в поиске "Яндекс" берет из открытых источников. И в данном случае мы агрегатор внешней информации», — объяснили в пресс-службе компании.

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В настоящее время дата смерти украинского лидера перестала попадать в поисковую выдачу.

Ранее 14 декабря пользователи «Яндекса» обратили внимание на то, что если вбить в поисковик фамилию Порошенко, в правом верхнем углу страницы появится карточка с данными о президенте Украины, в которых смерть президента страны датирована 11 декабря. Обычно в правом верхнем углу при запросе информации о каких-либо личностях «Яндекс» транслирует данные из «Википедии». В настоящее время информация о смерти Порошенко в «Википедии» отсутствует.

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